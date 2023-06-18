عاجل.. موسيماني يوجه تحذيرا لـ بيرسي تاو بسبب الأهلي

حذر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواطنه بيرسي تاو، مهاجم الأحمر، من الرحيل عن الفريق والعودة للاحتراف الأوروبي.

موسيماني يوجه نصيحة مهمة لبيرسي تاووأكد موسيماني في تصريحات لصحيفة «كيك أوف»، أن بيرسي تاو انتقل للدوري الإنجليزي واللعب في برايتون إلا أنه عانى بسبب عدم الحصول على فرصة، قبل الانضمام للأهلي بعمر 27 عامًا.

وأضاف مدرب الأهلي السابق موجهًا تساؤلا إلى اللاعب: «إذا كان بإمكانك الحصول على نفس الراتب الذي كنت تحصل عليه ومن الممكن أفضل، مع فرصة لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية، وإذا كنت تلعب للنادي الأفضل في القارة أين تحب أن تلعب، هل تريد الحصول على شعار نادي بيرايتون أم تلعب كرة القدم؟».

موسيماني يقارن بين بيرسي تاو وجبريل خيسوسوعقد موسيماني مقارنة بين بيرسي تاو وجبريل خيسوس، مهاجم أرسنال، متسائلًا عن سر رغبة الأخير في الرحيل من مانشستر سيتي إلى الجانرز، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بفترات المشاركة وعدم خسارة القيمة المادية، موضحًا أن هذا رأيه في بيرسي تاو بعد تقديمه أداءًا رائعًا في الفترة الماضية.

وكان بيرسي تاو قد صرح في وقت سابق، أنه سيرحل عن الأهلي في حالة وجود عرض أوروبي لضمه، مشيرًا إلى أنه سيغتنم الفرصة من أجل العودة لأوروبا.