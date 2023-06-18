عاجل .. «كاف» ينشر كواليس خاصة من احتفالات الأهلي بالتتويج بدوري الأبطال

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كواليس فرحة الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، الذي حسمه يوم الأحد الماضي، على حساب الوداد المغربي، بعد التعادل في لقاء الإياب الذي أقيم في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

حماس مصطفى شوبيرقال مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، عقب دخوله غرفة الملابس من مباراة الإياب، والفوز باللقب على حساب الوداد: «والله ما كان عندي شك في الفوز»، قبل أن يتدخل طاهر محمد طاهر بالهتاف: «أووه أهلاوي».

هتاف خاص لعلي معلولوهتف حسين الشحات للتونسي علي معلول، مع لاعبي الأهلي، وسط الرقص مع اللاعبين، وترديد اسمه بعد صناعته لهدف التعادل الذي منح الفريق اللقب الحادي عشر في تاريخه قائلين: «أوووه معلول»،

وردد لاعبو الاهلي هتاف «أوووه أهلاوي»، مع الرقص بالكأس وترديد أغنية سطلانة، وهتاف خاص لمحمد عبد المنعم: «بنحبك يا منعم».

الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقياونجح الأهلي في حسم لقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الفوز على حساب الوداد المغربي في المباراة النهائية من البطولة، بثلاثية مقابل هدفين في مجموع المباراتين.