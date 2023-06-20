موعد غلق التقدم لتدريب تخلفات ترقيات المعلمين ورابط التسجيل بالقليوبية

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالقليوبية، فتح باب التقديم لتدريب تخلفات ترقيات المعلمين، الذي يتيح للمرشحين للترقيات 2016 -2017 الذين لم يشاركوا في التدريب، إعادة التأهيل والتدريب «أون لاين»، حيث جرى فتح باب التقدم اعتبارا من أمس، ولمدة أسبوع.

تستعرض «الوطن» موعد غلق باب التقدم لتدريب تخلفات ترقيات المعلمين بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالقليوبية، ورابط التقدم وشروط وكيفية الحصول على التدريب، كالتالي:

رابط التسجيل لتدريب تخلفات ترقيات المعلمين بالقليوبية

أوضحت منى زهران مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالقليوبية لـ«الوطن»، أن على المعلمين المرشحين لترقيات 2016_2017 تخلفات، الذين لم يحضروا التدريب، سرعة التسجيل والسداد والتدريب لمنصة المعلم، للتدريب عن بعد البرامج الرقمية للترقي علي الرابط من هنــــا

موعد غلق باب التسجيل لتخلفات تدريب المعلمين

أضافت «زهران»، أن التقديم بدء أمس الاثنين ومستمر حتى الاثنين المقبل، للتسجيل والتدريب «أون لاين» ثم حجز يوم للاختبار، الذي يجري بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين ببنها، من الساعة 9 صباحا إلى 3 ظهرا، مشيرة إلى أن التسجيل متاح للمرشحين فقط.

إجراءات وشروط الترقي

أوضحت مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالقليوبية، أن إجراءات وشروط الترقي كالتالي:

- تقييم المعلم من مدير المدرسة 10 درجات مسئولية مدير المدرسة.

- تقييم المعلم من الموجه الفنى 10 درجات مسئولية مدير المدرسة

- استيفاء ملف الانجاز مسئولية مشتركة بين المعلم والتقييم من لجنة الإدارة

- استيفاء البرنامج التدريبي 50 درجة مسئولية المعلم ويجب الحصول على 50% من الدرجة

- تسليم اقرار المدة البينية 5 سنوات

- للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى يتم تقييم اداء المعلم من 100 درجة

- تمنح شهادة الصلاحية لكل من معلم

- معلم أول للحصول على الوظيفة الأعلى بحصول المعلم على 60 درجة على الأقل و65 درجة لكل من معلم أول، ومعلم خبير بشرط استيفاء كل الشروط الخاصة بعملية الترقي

أشارت «زهران»، إلى أنه يمكن التواصل مع فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالقليوبية، عن طريق للتواصل عبر «واتس آب» عن طريق الأرقام التالية:

01148450700

01118864775

01279623470

01281659824

01555839464