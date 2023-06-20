جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي البريطاني في مجال الامتحانات الدولية وتسجيل امتحانات IELTS

وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم بين المركز الثقافى البريطانى، في حفل رسمي بحضور د. أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة واليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني، وسراج زاهر المدير التنفيذي للجامعة، وخالد خورشيد القائم بأعمال الأمين العام للجامعة، والسادة عمداء الكليات وأعضاء مركز الاختبارات الالكترونية الأكاديمية والمهنية، وحضر من المجلس الثقافي البريطاني الدكتور محمد منصور رئيس تطوير أعمال الامتحانات بالمجلس الثقافي البريطاني والدكتور فخر جفري رئيس قسم الامتحانات بالمركز.

ويأتى ذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار توجه مجلس الأمناء وإدارة الجامعة للإهتمام بتكنولوجيا التعليم، حيث قامت الجامعة بإنشاء مركز للاختبارات الإلكترونية الاكاديمية والمهنية بالجامعة كجزء من استراتيجيتها للتطوير التكنولوجي وتحسين عمليات التقييم الأكاديمي و المهنى.

وقال د. أشرف حيدر رئيس الجامعة إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الامتحانات الدولية وتعزيز مكانة الجامعة كمركز معتمد لتسجيل امتحانات IELTS نظام اللغة الإنجليزية الدولي للتعليم، موضحا أنها تعتبر بمثابة إنجاز استراتيجي يعزز سمعة الجامعة ويوفر فرصًا جديدة للطلاب والمتعلمين في مصر لاختبار وتقييم مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، حيث يعد IELTS أحد أكثر الاختبارات المعترف بها دوليًا لتقييم مستوى اللغة الإنجليزية، ويتم اعتماد نتائجه من قبل العديد من المؤسسات التعليمية والحكومية وأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم.

وأشار د. أشرف حيدر إلى أنه من خلال توفير مقر معتمد لتسجيل امتحانات IELTS في حرم الجامعة، سيتمكن الطلاب والمهتمون من إجراء الاختبارات بسهولة ويسر ودون الحاجة إلى السفر إلى أماكن أخرى لتقديمها، وستعمل الجامعة بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني على توفير بيئة امتحانية ملائمة وتوفير الدعم اللازم للطلاب للتحضير وتقديم الامتحانات بنجاح.

وأعرب د. حيدر عن فخره بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية وأكد أنها ستعزز مكانة الجامعة كمركز رائد في مجال اللغة الإنجليزية والامتحانات الدولية، وأشار إلى أنها ستوفر فرصًا واسعة للطلاب والخريجين للتطوير الشخصي والمهني وزيادة فرص التوظيف في سوق العمل.من جانبها أعربت مديرة المجلس الثقافي البريطاني عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية وأكدت أنها تعكس التزام المجلس بتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين المملكة المتحدة ومصر. كما أعربت عن تطلعها لرؤية الطلاب المصريين يحققون نتائج ممتازة في امتحانات IELTS ويستفيدون من الفرص التعليمية والمهنية التي ستتاح لهم، كما تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء إطار تعاون مشترك بين الجانبين في مجال تطوير نظم الاختبار الإلكترونية وتبادل الخبرات والممارسات الأفضل في هذا المجال و تأتي هذه المذكرة في سياق الجهود المستمرة للجامعة والمركز الثقافي البريطاني لتعزيز التعاون وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب والمهتمين باللغة الإنجليزية في مصر.

واحتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى وقت سابق، بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، حيث يسعى الطلاب للالتحاق بها كونها من أفضل وأرقى الجامعات كما تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات التي تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى.