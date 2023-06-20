مشيرة خطاب: يجب تسهيل حصول الأطفال على الحق في الهوية

ثمنت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، اهتمام مجلس الشيوخ من خلال لجنة الصحة والسكان التي عقدت اجتماعا برئاسة النائب الدكتور علي مهران؛ لمناقشة المقترح المقدم من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعزيز حقوق الأطفال في الأوراق الثبوتية.

وذكرت خطاب، أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في مادته الخامسة عشر كفل للأم الحق في قيد وليدها، وفق القواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون.

رفع الوعي بالكتب الدورية

وطالبت برفع الوعي بالكتب الدورية الصادرة عن وزارتي الداخلية والصحة لتسهيل حصول الأطفال على الحق في الهوية، وذلك برفع وعي الأم في الإبلاغ وقيد المولود.

تنظيم دورات تدريبية وبناء قدرات العاملين بمراكز الأحوال المدنية

وأعلنت خطاب، استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان، تنظيم دورات تدريبية وبناء قدرات العاملين بمراكز الأحوال المدنية في قيد المواليد والتوعية بقانون الطفل، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظومة خط نجدة الطفل والتعاون مع المجلس القومي للمرأة.