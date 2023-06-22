مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، يزداد عمليات حجز القطارت المتجة الى محافظتي الوجهي القبلي والبحري، للراغبين للسفر خلال اجازة العيد، وذلك لتلبية جميع احتياجات المواطنين وتيسير السفر من القاهرة للمحافظات والعكس طوال ايام العيد.

مواعيد القطارات اليوم الخميس

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الخميس 22-6-2023، التي جاءت وفق ما هو معلن من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على النحو التالي:

مواعيد قطارات VIP والنوم والتالجو والمكيفة(القاهرة-اسوان)

- قطار 1940 خاص VIP، قيام 9:50 مساءً ووصول 10:05 صباحًا.

- قطار 2014 خاص VIP، قيام 9:00 مساءً ووصول 9:40 صباحًا.

- قطار 980 خاص VIP: ، قيام 8:00 صباحًا ووصول 10:25 مساءً.

- قطار 2030 ، قيام 7 مساءاً، ووصول 6:40 صباح اليوم التالي.

- قطار 2031 قيام 7 مساءا ووصول الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.

- قطار 1086 نوم يقوم من القاهرة 7:20 مساءً ويصل إلى أسوان 8:55 صباحًا.

- قطار 86 نوم قيام 7:45 مساءً ووصول 9:25 صباحًا.

- قطار 82 نوم، قيام 9:10 مساءً ووصول 11:10 صباحًا.

- قطار 1938، قيام 10:40 مساءً ووصول 12:00 مساءً.

- قطار 1902 قيام 00:20 صباحًا ووصول 2:30 مساءً.

- قطار 982 قيام 12:00 مساءً ووصول 2:25 صباحًا.

- قطار 996 قيام 10:00 مساءً ووصول 11:30 صباحًا.

- قطار 986 مكيف، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 13.00 مساءً.

- قطار 996 قيام الساعة 22.00 مساءً.

- قطار 890 قيام الساعة 23.30 مساءً.

مواعيد قطارات المكيفة(القاهرة- سوهاج)

- قطار 971 قيام 5:20 صباحاً ووصول 1:05 ظهراً.

- قطار 2010 قيام 10:00ووصول 10:55 صباحًا.

- قطار 990 قيام الساعة 4 ووصول الساعة 12.

مواعيد قطارات المكيفة(بور سعيد- سوهاج)

- قطار 990 قيام الساعة 14.00 مساءً.

- قطار 2006 قيام الساعة 17.15 مساءً.

- قطار 2012 قيام الساعة 17.30 مساءً.

مواعيد قطارات المكيفة (القاهرة- اسيوط)

- قطار 872 مكيف، قيام الساعة 17.45 مساءً..

- قطار 976 مكيف، قيام الساعة 21.30 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة للعودة من الصعيد إلى القاهرة

وجاءت مواعيد القطارات المكيفة للعودة من الصعيد على النحو التالي:

- قطار 2011 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.15 صباحًا.

- قطار 981 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 983 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 7.30 صباحًا.

- قطار 2013 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 14.30 مساءً.

- قطار 2007 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15.15 مساءً.

- قطار 2015 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 16.00 مساءً.

- قطار 1903 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 17.00 مساءً.

- قطار 997 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20.45 مساءً.

- قطار 989 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 23.00 مساءً.

- قطار 987 مكيف، الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 4.50 صباحًا.

- قطار 977 مكيف الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 19.25 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي

وجاءت مواعيد القطارات الروسي من القاهرة إلى الصعيد، على النحو التالي:

- قطار 988 مكيف روسي، القاهرة

- أسوان، قيام 7:10 مساءً ووصول 7:50 صباحًا.

- قطار 1942 القاهرة - أسوان، قيام 4:55 مساءً ووصول 5:15 صباحًا.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، إسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 974 ، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 1006، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 80 ، القاهرة - أسوان، قيام 9:00 صباحًا ووصول 2:05 صباحًا.

- قطار 1004، القاهرة - أسوان، قيام 9:30 صباحًا ووصول 11:10 مساءً.

- قطار 160، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 12.15 مساءً.

- قطار 972 ، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 مساءً.

- قطار 188، القاهرة - أسوان، قيام 6:00 مساءً ووصول 11:00 صباحًا.

- قطار 1014 ، القاهرة - أسوان، قيام 6:50 مساءً ووصول 9:00 صباحًا.

- قطار 1012 ، القاهرة - أسوان، قيام 8:20 مساءً ووصول 11:15 صباحًا.