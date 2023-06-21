وفد من السفارة الأمريكية يجري جولة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف

استقبلت الدكتورة رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الأربعاء، إرين تاريو الملحق الثقافي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وسارة عواد مساعد الشؤون الثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وخلال اللقاء تعرف الحضور على أبرز إصدارات المرصد المقروءة والمرئية، وكذلك الفعاليات التدريبية المقرر عقدها في الإجازة الصيفية المقبلة لطلاب التعليم ما قبل الجامعي بعنوان «اعرف أكثر»، وذلك للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا.

ووفقا لبيان مرصد الأزهر، تعرف الحضور على مبادرة اسمع واتكلم التي انطلقت فعالياتها في عام 2018م، وعقدت النسخة الثانية منها في أكتوبر 2022، والتي حققت نجاحات عديدة على صعيد الندوات الجامعية واللقاءات المباشرة مع الشباب والاستماع لآرائهم وأهم المشكلات التي تؤرق تفكيرهم، والتي ساهمت في الإجابة على الكثير من أسئلتهم حول الدين والتعامل مع الآخر المختلف فكريًّا ودينيًّا، فضلًا عن مناقشة مفاهيم مثل الحرية وضوابطها.

جولة بين وحدات مرصد الأزهر

وتابع بيان المرصد في ختام اللقاء، أن وفد السفارة الأمريكية أجرى جولة بين وحدات مرصد الأزهر البالغة 13 وحدة باللغات العربية والأجنبية، والاستماع إلى شرح تفصيلي عن القضايا محل الاهتمام والبحث من قبل الباحثين.