خبير اقتصادي: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا تكلل جهود 9 سنوات من العمل

أكد محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن أعباء الديون العالمية تخطت 3 أضعاف الناتج العالمي، موضحاً أنه إذا ما بلغ الناتج القومي العالمي 100 تريليون دولار، فإن أعباء الديون أصبحت 300 تريليون دولار، وتقع بكاملها على كاهل الدول النامية.

نسب فائدة منخفضة

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحوار الوطني، تقديم الإعلامية آية عبدالرحمن على شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أنه من المهم وجود مشروعات تنموية للدول النامية دون وجود أعباء إضافية، أي بنسب فائدة منخفضة وفترات سداد طويلة.

وذكر أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا ومشاركته في قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، مهمة جدا لأنها تتوج مجهودات 9 سنوات رفعت من العلاقة الاقتصادية والمالية بين البلدين، من العلاقات الطيبة إلى علاقة التكامل، على سبيل المثال ارتفع التبادل التجاري للضعف، والتصدير والاستيراد بنفس القيمة تقريبا.

مصر رفعت ميزتها التنافسية

وأوضح أن مصر رفعت ميزتها التنافسية في الأسمدة، وارتفعت صادرتها لفرنسا من الأسمدة، وطورت مصر قطاع الطاقة المتجددة الذي تمتلك فيه مصر ميزة تنافسية عالية.