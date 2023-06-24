رئيس الوزراء: «الخالدين» ستكون بديلا لمقابر صلاح سالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مقابر الخالدين ستكون بديلا لمقابر صلاح سالم التي أصبحت لا تصلح لعملية الدفن، موضحًا: «من الناحية الدينية مينفعش يتعمل فوق المقابر القديمة غير حدائق ومتنزهات ومجموعة من الطرق والخدمات، ولكن ممنوع أي مباني».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تفقده لمقابر صلاح سالم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة: «مينفعش نسيب منطقة بالشكل ده داخل القاهرة، وطبيعة المنطقة منخفضة وتجمع المياه كلها ومن الصعب التعامل مع هذه القضية، ولازم كلنا نبقى عارفين شكل الأزمة، لازم نعيد صياغة المنطقة».