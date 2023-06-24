مدبولي: السيسي وجه بإنشاء مقابر الخالدين تكريما للزعماء الراحلين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ مقابر الخالدين ستكون بديلا لمقابر صلاح سالم التي أصبحت لا تصلح للدفن، موضحًا أنَّ «مقبرة الزعيم الخالد أحمد عرابي أصبحت لا تليق باسم أهم عظماء التاريخ في مصر، فلا يعقل أن تكون مقبرته بهذه الحالة».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تفقده لمقابر صلاح سالم، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإنشاء منطقة كبيرة تسمى مقابر الخالدين للإعلاء من شأن زعمائنا ممن ضحو للدولة على مصر العصور».

وأشار مدبولي إلى أنَّ «التوجيه يشمل إنشاء مكان على أعلى مستوى يجمع زعماء الوطن ويبقى مزارًا للفخر بالراحلين، على أن يتم إنشاءه بشكل حضاري ويصبح جزءا من رفع كفاءة القاهرة القديمة».