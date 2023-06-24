«صنع في مصر».. جذب 3 شركات عالمية لتصنيع المحمول والحاسب اللوحي بـ2 مليار جنيه

شهدت السنوات الماضية تركيز الدولة على توطين صناعة الإلكترونيات، حيث أطلقت الدولة استراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات»، التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.

«شعبة الاقتصاد الرقمي»: الدولة تتبنى توطين صناعة الإلكترونيات

وقال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرفة التجارية لـ«الوطن»، إن وزارة الاتصالات قامت بتوفير كافة التسهيلات التى تجعل مصر مقصداً جاذباً للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتوفير كافة التسهيلات التى تجعل مصر مقصداً جاذباً للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات.

وأضاف «غنيم» أن استراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات» نجحت فى جذب العديد من المصنعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية؛ حيث بدأت ٣ من كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحى التصنيع فى مصر باستثمارات إجمالية تبلغ ٢ مليار جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ ٢٠ مليون جهاز محمول؛ وهى شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية، وشركتا Nokia، وسامسونج.

وتابع أنه تم الاتفاق مع شركة oppo على إنشاء مصنع لها للهاتف المحمول فى مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محوراً إقليمياً للشركة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية، وبدء تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر بطاقة إنتاجية حوالى 8 آلاف كيلومتر، وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلية والإقليمية، وبدأت هذه المصانع عمليات التصدير إلى أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022.

نمو عدد الشركات المتخصصة في تصميم الإلكترونيات بنسبة 22٪

وأشار «غنيم» إلى أن تقارير وزارة الاتصالات فى مجال تصنيع الإلكترونيات تكشف أن هناك نمواً فى عدد الشركات المتخصصة فى تصميم الإلكترونيات بنسبة 22٪، مع دخول شركات عالمية ومحلية جديدة فى السوق المصرية، حيث بدأت 10 شركات جديدة عملها فى تصميم IC والأنظمة المدمجة، بالإضافة إلى التوسع فى شركات التصميم الحالية، ما ساهم فى خلق المزيد من فرص العمل بمتوسط 18٪.

وأوضح أن الحكومة تستهدف الوصول إلى أكثر من 57 شركة عالمية ومحلية تعمل فى مصر فى صناعة التصميم الإلكترونى، وإنشاء التحالف المصرى لأشباه الموصّلات فى مصر كوحدة أعمال إقليمية للتحالف العالمى لأشباه الموصلات بهدف تعزيز التعاون فى مجال صناعة أشباه الموصلات وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال، وانضم للتحالف فى مصر أكثر من 20 شركة متخصصة.

وأكد أن هناك خطوات جادة للتعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للوجود فى مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن هناك جهوداً كبيرة تقوم بها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتمويل المشاريع البحثية فى مجال الإلكترونيات المتقدمة والإنتاج الضخم، بالإضافة إلى تسجيل خمس براءات اختراع دولية، ونشر 12 ورقة بحثية بواسطة المتخصصين فى مجال الإلكترونيات بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية تعمل فى مصر، بما يعزز من وضع مصر فى مجالات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجى.