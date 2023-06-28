زيلينسكي: لن نوافق على أي صيغة لتجميد الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لن توافق أبدا على أي صيغة لتجميد الأزمة مع روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

في المقابل، أكدت صحيفة «فاينانشال تايمز»، البريطانية، أن دولا أوروبية حذرت من خطورة الإقدام على التصرف في أموال روسيا المجمدة، باعتباره ينزع الثقة من أوروبا، مضيفة أن دولا أوروبية طالبت «الاتحاد» بتأجيل مقترح التصرف في الأصول المجمدة الروسية.

بدورها، أعلنت الرئاسة الروسية ، عدم وجود علاقة لها بأنشطة مجموعة فاجنر في أفريقيا، وقال المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، إن العسكريين الروس في أوكرانيا يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الأطفال هناك، وفقا لشبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.