«الزراعة» تصدر توصيات فنية للحصول على إنتاجية مرتفعة من محصول الكمثرى

أصدر قطاع الإرشاد في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية، الواجب مراعاتها خلال المرحلة المقبلة بشان مكافحة الآفات الخاصة بمحصول الكمثرى، للحصول على محصول جيد وإنتاجية مرتفعة.

وأكد معهد بحوث البساتين ضرورة الحفاظ على انتظام الري خلال موسم الإثمار، والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر، والتخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النمو الحديث لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

وشدد المعهد على ضرورة الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى، ومراعاة منع الرش الحشري قبل الجمع بمدة كافية في الأصناف المبكرة، وجمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالدفن في التربة أو الحرق، مع وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية، وخفض أو منع التسميد النتروجيني لتجنب تساقط الثمار وخفض جودتها.

وأشار إلى أن برنامج مكافحة آفات محصول الكمثرى تكون بمقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية، ومكافحة المن والتربس والجاسد، والحشرات القشرية، والعنكبوت الأحمر الأوروبي، ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد المناسب.

وأكد ضرورة مكافحة البياض الدقيقي، وتكرار الرش في حالة وجود نفس الإصابة بعد الرشة الأولي، ومضاعفة علاج العفن البني لثمار الحلويات، ومكافحة ثاقبات البراعم.