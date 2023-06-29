دار الإفتاء توضح حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية

ذبح الأضحية من شعائر عيد الأضحى المبارك، وتوزيع لحومها على الفقراء والأهل والأقارب من الأفعال المحببة، بهدف إسعاد الآخرين، ولكن يتساءل البعض عن حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ وهل يجوز ذلك أم لا؟ وهذا ما تجيب عليه السطور التالية.

حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية

أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد المتابعين حول حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ وذكر في سؤاله أن والده اعتاد على إهداء شيئا من الأضحية إلى جارهم غير المسلم.

وقالت دار الإفتاء: إطعام غير المسلم من لحم الأضحية هو أمر مشروع على وجه الاستحباب؛ لأنه من البر الذي أمر به الشرع ورغَّبَ فيه ودعا إليه، وهو حقٌّ من حقوق الجار على جاره، مضيفة أن الاستمرار على إطعام غير المسلم من لحم الأضحية والاستمرار على ذلك يورث التآلف والصفاء وإرساء روابط التآخي والتعاون، وبث روح الوطنية والتكاتف، وحسن العشرة والجيرة وتقوية الروابط الإنسانية وزيادة الألفة والمحبة.

فضل إطعام غير المسلم من الأضحية

أوضحت دار الإفتاء أنَّ الشرع حث على كل عمل أخلاقي يوطد العلاقات بين الناس بعضهم البعض، وينشئ بينهم روح التعايش والتعاون والمحبة والمؤازرة في وجوه الخير المختلفة، والترغيب في التزاورِ والتوادِّ والتهادي بينهم، من غير نظرٍ إلى دين أو جنس أو لون.