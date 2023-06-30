مدحت العدل: مصر مجتمع أممي لا يمكن أن تحكمه فئة ضيقة الفكر

كشف الكاتب الدكتور مدحت العدل كواليس مسلسله العندليب حكاية شعب وارتباط ذلك بجماعة الإخوان لافتًا أن عبدالحليم حافظ ولد عام 1929 وجماعة الإخوان أنشأت عام 1928مشيرًا إلى جماعة الإخوان بعد إنشائها بعام لفت في 4000 قرية.

مصر مجتمع أممي

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنه يعتبر مصر مجتمعا أمميا ولا يمكن أن تحكمه فئة ضيقة الفكر مشيرًا أنه تناول في الكتاب قتل النقراشي باشا والقاضي أحمد الخاذندار بواسطة عناصر التنظيم السري الخاص بجماعة الإخوان مؤكدًا أنه لم يتوقع أن تحكم هذه الجماعة مصر أبدًا وأنه قصد عرض خطر هذه الجماعة خلال أحداث المسلسل.

لا تعليق إخواني على المسلسل

وأشار إلى أن جماعة الإخوان وأعضائها لم يعلقوا على المسلسل بشيء نظرًا لأنه عرض ذلك كتاريخ لافتًا إلى أن مسلسله كان فيه مشهد انضام جمال عبدالناصر في شبابه للإخوان وكذلك إجرام عبدالرحمن السندي عضو التنظيم السري الخاص.