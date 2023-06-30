مدحت العدل عن إعلان فوز محمد مرسي: غمامة سوداء نزلت على عيني

كشف الكاتب الدكتور مدحت العدل عن رد فعله بعد إعلان فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية معتبرًا أن غمامة سوداء نزلت على عينه هو وزوجته بعد هذا الخبر مضيفًا: «أنا مراتي ضغطها واطي ولو كان ضغطها عالي كان حصل لها حاجة» مشيرًا أنهم لم يتخيلوا ذلك منتقدًا مشهد اعتصام عناصر جماعة الإخوان في الميدان لأنهم لن يرضوا إلا بإعلان فوز مرسي «كنا في طريقنا اننا نبقى كابول».

كان يتخيل أن جماعة الإخوان أكثر ذكاء

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنه كان يتخيل أن جماعة الإخوان أكثر ذكاءء مما ظهروا عليه نافيًا أن يكون التيار المدني وثوار يناير فرطوا في الميدان لجماعة الإخوان مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان كانت الجهة الوحيدة المنظمة في هذا التوقيت وتمول من الخارج.

العدل: جماعة الإخوان ديكتاتورية منظمة

ووصف العدل جماعة الإخوان بأنها قوة ديكتاتورية منظمة تستند لحكم ديني مشيرًا إلى أن بعض الشخصيات المدنية المثقفة انضمت لمرسي وأيدته طمعًا في أن تظهر في الصورة بعد تولي الإخوان الحكم.