نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق: 30 يونيو عكست نقمة الشعب على الإخوان

أكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة عبرت عن غضب الشعب الكامن تجاه حكم تنظيم الإخوان ورفضه الشديد لكافة أفكارهم وطرق إدارتهم للبلاد.

ثورة 30 يونيو

وأوضح اللواء فؤاد علام في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنظيم الإخوان ارتكب خلال فترة حكمه أخطاء كارثية حيث عمدت الجماعة لأخونة الدولة من خلال تعيين أعضاء الجماعة بمناصب قيادية ومحلية دون النظر إلى كفاءتهم الإدارية أو خبراتهم العلمية أو مؤهلاتهم الدراسية ضاربين بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز عرض الحائط.

وتطرق نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق للحديث عن مخططات الجماعة لتقسيم البلاد وقال: «جماعة الإخوان خططت خلال فترة حكمها لإقامة ما يسمى بالخلافة الإسلامية على أرض البوابة الشرقية للبلاد سيناء، كونها منطقة تتمتع بمساحة كبيرة وكثافة سكانية منخفضة الأمر الذي يجعلها ملاذ للإرهابيين باعتبارها وكرا لهم».

نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق

ودعا نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق إلى تكثيف الجهود المبذولة لإعمار سيناء وإقامة المشروعات القومية العملاقة التي من شأنها جذب السكان إليها وذلك لقطع الطريق على الجماعات التكفيرية لاتخاذها وكرا أو التستر على أراضيها.