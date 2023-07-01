وفاة شيخ معهد أزهري بكفر الشيخ أثناء الحج.. وابن شقيقته: تمنى هذه الخاتمة

توفى حاج من محافظة كفر الشيخ بعد قضاء يوم عرفة ورمي الجمرات، في موسم الحج، لينضم لعدد من الحجاج المصريين المتوفين هذا الموسم.

وفاة شيخ معهد أزهري بكفر الشيخ أثناء الحج

وقال محمد سمير، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف ونجل شقيقة المتوفى، أنّ خاله الشيخ جمال يوسف، شيخ معهد سيدي غازي الابتدائي، ذهب لأداء فريضة الحج ومنذ أول أيام عيد الأضحى فقد الاتصال به، ليجرى الإعلان عن ذلك من قبل الأسرة أمس.

وذكر، أن أفراد الأسرة خصصوا رقماً للتواصل معهم، ليفاجئوا في الساعات الأولى من صباح اليوم بقدوم خبر وفاته أثناء رمي الجمرات، لافتاً أنّه كان مريض سكر ويدخل أحيانا في غيبوبة.

وأكد «سمير»، أنّ خاله الراحل سبق وأنّ اعتمر قبل ذلك، وأنّه كان يتمنى هذه الميتة الحسنة وأن الله عز وجل رزقه بها، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وكتب الدكتور مصطفى سعفان، إمام وخطيب مسجد السلام بمدينة سيدي غازي، وصديق الشيخ الراحل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. الطيبون يرحلون فى صمت توفي إلي رحمة الله تعالى الشيخ جمال يوسف عبد الهادي شيخ معهد سيدى غازى الابتدائي».

مات مُحرماً ويُبعث يوم القيامة ملبياً

وتابع إمام المسجد: «مات محرماً بعد أداء مناسك الحج وأثناء رمي الجمرات.. مات محرماً ويبعث يوم القيامة ملبياً.. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء وأسكنه فسيح جناتك وشفع فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».

مواقع التواصل الاجتماعي تتحوّل لسرادق عزاء

وتحوّلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بكفر الشيخ إلى سرادق عزاء بعد إعلان أسرة الشيخ جمال يوسف وفاته، ونشر عدد كبير من أهالي كفر الشيخ تدوينات ينعون فيها المتوفي، متحدثين عن صفات وأخلاق المتوفي، واصفينه بأنه كان مُحب للخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين.