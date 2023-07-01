مصدر بالأهلي يحسم الجدل بشأن عرض النصر السعودي المُغري لضم الشناوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة وجود عرض رسمي من نادي النصر السعودي، للتعاقد مع الحارس الدولي محمد الشناوي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، لتعويض الحاري الكولومبي أوسبينا، الذي سيحتاج لإجراء عملية جراحية، بسبب إصابته بكسر مضاعف في اليد اليمنى.

مصدر بالأهلي: النصر السعودي طلب ضم الشناوي من قبل ورفضنا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن نادي النصر السعودي لم يرسل أي عرض رسمي لضم محمد الشناوي لخلافة أوسبينا، في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن نادي النصر السعودي كان قد طلب ضم محمد الشناوي في وقت سابق، وليس خلال الفترة الحالية، وجرى رفض العرض بالاتفاق بين إدارة الأهلي والحارس الدولي.

العملية الثانية تحسم مصير أوسبينا في النصر السعودي

وكان ديفيد أوسبينا قد تعرض لإصابة بكسر مضاعف في اليد اليمنى، خلال مواجهة الشباب بالدوري السعودي، الموسم الماضي، وخضع لعملية جراحية، لكن الألم عاوده من جديد بعد نهاية برنامجه التأهيلي، وخلال مشاركته في تدريبات منتخب بلاده، حسبما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.

وأكدت الصحيفة أن حارس النصر سيخضع لعملية جراحية جديدة، وسيتحدد مصيره وفقًا لتقرير الجراح الإسباني الذي سيجري العملية، وإذا كانت عودته قريبة قد يوافق الفريق السعودي على استمراره، بينما حال امتداد غيابه لفترة طويلة مجددًا سيجرى الاستغناء عن خدماته، وضم حارس أجنبي جديد.