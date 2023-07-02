«أحمد» يكشف تفاصيل حواره مع جوارديولا في إدفو.. وسر رسالة «أعشقك للأبد»

كغيره من مشجعي كرة القدم الذين يجدون في اللعبة وفرقها ومدربيها مصدرًا للتعبير عن الحماس والحب ليقرر أحمد غانم 27 عامًا الشاب الذي ينتمي لجماهير مانشستر سيتي أن ينتظر الإسباني بيب جوارديولا ساعات أمام معبد إدفو ليعبر له عن تعلقه الشديد بسيرته ومسيرته خاصة التي قضاها مع فريقيه المفضلين برشلونة والسيتي.

الشاب الذي ينتمي كغيره من الملايين حول العالم إلى مشجعي الفريق الإنجليزي يقول في مطلع حديثه، إنه كان ينتظر هذه الزيارة بفارغ الصبر حيث علم بوجود جوارديولا في مدينة أسوان وينوي الذهاب إلى مدينة إدفو: «أنا من فانز مانشستر سيتي وكان ليا الشرف إني أتكلم وأتصور مع بوب جوارديولا لأن الزيارة كانت بالنسبالي حاجة كبيرة وغير متوقعة والحمدلله قدرت اتصور ويكتبلي الاوتوجراف خلال زيارته أسوان».

زيارة مدرب السيتي استغرقت أيامًا

الزيارة التي استغرقت عدة أيام في المدينة السياحية تحمل لأحمد ابن مدينة إدفو البالغ من العمر 27 عامًا معاني كبيرة واصفًا إياها بالتاريخية ويقول خلال حديثه لـ«الوطن»: «مصدقتش إني هشوفه وكمان أتكلم معاه وأعبرله قد إيه بحبه ومتابعه من زمان وأقوله أنه حقق إنجازات عظيمة مع السيتي الفريق اللي بحبه وبحب مدربه جدًا وهو لاعب وكمان مدرب».

الشاب انتهى من عمله وانتظر جوارديولا

ولم يكن يتوقع موعدًا أفضل للقاء نجمه المفضل فبعد انتهائه من عمله في الظهيرة انتظر حتى وصول جوارديولا إلى مدينة أدفو وقد كانت الفرصة مناسبة للقائه والتحدث إليه والتقاط الصور معه يضيف الشاب: «في اليوم ده من حسن حظي إن الوقت كان مناسب علشان أشوف نجمي المفضل ويبقى يوم تاريخي بالنسبالي خلصت شغلي الساعة 12 الضهر وفضلت مستني ييجي مدينة إدفو علشان أسلم عليه وأتصور معاه».

جوارديولا لـ«أحمد»: أعشقك للأبد

ولم يكن الحديث بينهما مقتصرًا على كرة القدم بل تبادلا الإعجاب والتقدير وتمكن من إبهار جوارديولا بالصور المحفوظة على هاتفه خلال تحقيق السيتي «الشامبيونزليج» أو البطولات التي حققها مع فريق برشلونة الإسباني: في نفس الوقت المدرب اللي درب برشلونة والسيتي ودي الفرق اللي بشجعها وانتظرت لحد الساعة 3 ونص وفعلا اتكلمت معاه وكان مرحب جدًا قلت له إني بشجع السيتي وبرشلونة وعرفته قد إيه أنا بحبه لدرجة إن اسم حسابي على فيسبوك باسم بيب جوارديولا وكتبلي عبارة «أحمد كل التوفيق.. أعشقك للأبد».