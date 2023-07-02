تشكيل الأهلي أمام فيوتشر بالدوري.. الشحات وكهربا يقودان الهجوم

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من عمر الدوري المصري الممتاز، في نسخته الـ64.

تشكيل الأهلي أمام فيوتشروجاء تشكيل الأهلي أمام فيوتشر، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد قندوسي.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم «كهربا»، حسين الشحات.

بدلاء الأهلي أمام فيوتشر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

يدخل الأهلي مباراة الليلة أمام فيوتشر متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة، علمًا أنه فاز على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الماضية.