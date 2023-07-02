متخصص بالشأن الأمريكي: الحزب الجمهوري يعاني أزمة هوية منذ عقود

أكد عصام عبدلله، متخصص في الشؤون الأمريكية، إن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لديهما خلافات داخلية، وربما يظهر الكثير من التطرف واللا عقلانية، والكثير من الآراء السياسية التي تبعد عن المنطق.

قضايا خلافية داخل الحزب الجمهوري

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة عبر «سكايب» لبرنامج «عين على أمريكا»، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك قضايا خلافية داخلية في الولايات المتحدة، كما أن هناك أزمة هوية موجودة منذ عقود.

توجهات الحزب بين القديم والجديد

وتابع أنه لا توجد هناك جهة واحدة تستطيع أن تسيطر على توجهات الحزب، سواء الجمهوري أو الديمقراطي، ولاسيما في ظل التغيرات الديموجرافية، وظهور قيم جديدة، وإشكاليات لقضايا داخلية وخارجية، وربما كلا الحزبين في مرحلة إعادة بين القديم والجديد بين الشباب والشيوخ.