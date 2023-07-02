محلل سياسي للقاهرة الإخبارية: ترامب اعترف بالتهم الموجهة إليه بتسجيل مسرب

اعتبر روبرت باتيلو، المحلل السياسي، أن الأحداث التي مرت بها الولايات المتحدة هذا العام تثبت قوة الديمقراطية الأمريكية، خاصةً وأن هناك رئيس سابق، مثل دونالد ترامب، وهو ملياردير يمكنه الوصول إلى كل منافذ السلطة، ويمتلك علاقات سياسية وقضائية واسعة، ومع ذلك يمكن للنظام القضائي أن يوجه له اتهامات بمخالفة القانون.

لا أحد فوق القانون

وأضاف «باتيلو»، خلال لقائه ببرنامج «عين على أمريكا»، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه في العديد من البلدان بالعالم إذا خالف الرئيس السابق القانون، فهو أعلى منه، ولكن في أمريكا لا يمكن لأي شخص أن يكون فوق القانون.

اتهام ترامب بخرق عدة قوانين

وأشار إلى أن «ترامب»، اعترف بكل التهم الموجهة إليه، في شريط مسجل تم تسريبه للعلن، واعترف أنه كان لديه وثائق سرية وأنه من المفترض ألا تكون بحوزته، وأظهر الوثائق للناس، وعندما تحركت السلطات لاستعادتها قام بعرقلتها، ومارس الكذب عليها، وخرق عدة قوانين، ويمنحه النظام القضائي فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.