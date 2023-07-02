خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن إلغاء هدفين في مباراة الأهلي وفيوتشر

حسم الخبير التحكيمي أحمد العدوي، الجدل بشأن هدفي الأهلي وفيوتشر، في المباراة التي تجمع الفريقين بالوقت الحالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي تقام في الوقت الحالي على ملعب ستاد السلام.

خبير تحكيمي: هدف الأهلي في شباك فيوتشر تسلل

وقال «العدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «قرار محمود البنا بشأن هدف أحمد عاطف، لاعب نادي فيوتشر، في شباك محمد الشناوي، صحيح، اللاعب متقدم بقدمه على ثنائي الدفاع، والهدف من تسلل واضح».

وأكد: «هدف ياسر إبراهيم تسلل على علي معلول، لاعب النادي الأهلي، خاصة أن خطوط التسلل واضحة بشكل كامل، وقرار محمود البنا سليم».