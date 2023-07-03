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جامعة طنطا ضمن الأفضل عالميا بتصنيف «QS» البريطاني للعام الثالث على التوالي

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
03:45 م | الإثنين 03 يوليو 2023
رئيس جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إدراج جامعة طنطا في تصنيف «QS» البريطاني العالمي لعام 2024، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث جاءت في المرتبة 1201-1400 عالميًا، كما جاءت في المرتبة الخامسة محليًا مع ثلاث جامعات، ضمن 15 جامعة مصرية مشاركة في التصنيف.

وأوضح «زكي»، أن إدراج الجامعة في تصنيف «QS» تتويج لجهود الجامعة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية، والتي تستهدف تطوير وتحسين موقع الجامعة فى التصنيفات العالمية، من خلال تلبية احتياجات التعليم الحديثة والبحث العلمي لتحقيق التميز والابتكار، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين الجامعات.

مؤشرات التصنيف البريطاني 

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف البريطاني يعتمد 6 مؤشرات مُعايرة بدقة لتقديم مُقارنات متوازنة وشاملة بين مؤسسات التعليم العالي العالمية، وهي السمعة الأكاديمية بنسبة 40%، السمعة التوظيفية بنسبة 10%، نسبة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بنسبة 20%، استشهادات الكليات بنسبة 20%، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدولية بنسبة 5% ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%.

أفضل جامعات العالم 

جدير بالذكر، أن التصنيف البريطاني يشمل أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، يتم تقييمها من 104 دولة وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 31 ألف جامعة هذا العام في هذا التصنيف.

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