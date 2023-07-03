تفاصيل اتفاق سري بين الأهلي وبيراميدز بسبب وليد الكرتي وإمام عاشور

شهدت الساعات الماضية، تحركات قوية من جانب إدارة النادي الأهلي، لحسم ملف الصفقات في الموسم الجديد مُبكرًا، وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشفها مصدر داخل القلعة الحمراء، فإن هناك اتفاقا لضم المغربي وليد الكرتي، لاعب بيراميدز، في حين يترك المارد الأحمر صفقة ضم إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي.

الأهلي يترك المساحة لبيراميدز لضم عاشور ويتخلى عن الكرتي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن هناك تخطيطا أن يتنازل بيراميدز عن خدمات المغربي وليد الكرتي، للانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في المقابل يحصل «السماوي» على إمام عاشور، لاعب ميتيلاند الدنماركي.

وأكد أن إدارة الأهلي لن تضم إمام عاشور، بسبب غضب الجمهور الأحمر ضد اللاعب، بسبب تجاوزاته السابقة عندما كان لاعبا بالزمالك، وبذلك لن تكون هناك منافسة على اللاعب، ولن يرتفع سعره، في المقابل يتنازل بيراميدز عن خدمات وليد الكرتي لينتقل للقلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، طلب التعاقد مع المغربي وليد الكرتي، لتعويض غياب حمدي فتحي، الذي بات على أبواب الانضمام للوكرة القطري، مؤكدا أنه أحد أهم الخيارات له، بجانب محمد رضا بوبو، لاعب فريق فيوتشر.

ولفت إلى أن كولر طلب ضم وليد لكرتي، بسبب خبراته الكبيرة في وسط الملعب، وإجادته أداء أدوار مركبة، وهو أفضل خيار في وسط الملعب بالموسم الجديد، الذي يسعى فيه الأهلي للمنافسة على كل الألقاب.

ميتلاند الدنماركي يرغب في بيع إمام عاشور

جدير بالذكر أن تقارير صحفية دنماركية كشفت أن نادي ميتلاند الدنماركي، يرغب في بيع عقد إمام عاشور، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب عدم تماشيه مع خطط لعب المدير الفني للفريق.

في المقابل، يرغب نادي بيراميدز في ضم اللاعب، في ظل رغبة الإدارة تدعيم صفوف الفريق السماوي بصفقات قوية، بسبب المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، الموسم المقبل.