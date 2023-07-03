عاجل| الزمالك ينافس 6 أندية على ضم يوسف بلايلي

كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن دخول نادي الزمالك في صراع كبير مع نظيره مولودية وهران الجزائري، من أجل التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري ولاعب فريق أجاكسيو الفرنسي السابق يوسف بلايلي.

وكان «بلايلي» فسخ تعاقده مع نادي أجاكسيو الفرنسي بنهاية الموسم الماضي؛ ليصبح بذلك لاعبا حرا، وبالتالي يمكنه الانتقال لأي فريق.

وأوضح موقع «FennecFootball» الجزائري الناطق بالفرنسية، أن فرص بلايلي في اللعب لنادٍ أوروبي باتت صعبة للغاية، والأقرب هو انتقاله إلى صفوف أحد الأندية الأفريقية، في ظل كثرة العروض المقدمة له.

وأكد ذات الموقع أن أندية الزمالك، والترجي، والرجاء، وشباب بلوزداد، ومولودية الجزائر، ومولودية وهران، إضافة إلى نادٍ كويتي ترغب في حسم التعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري صاحب الـ31 عاما.

مولودية وهران الأقرب لحسم الصفقة

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن مولودية وهران يسبق منافسيه بخطوة، لعدة أسباب؛ أولها ارتباط اللاعب بمدينة وهران، التي وُلد بها، كما أنه بدأ حياته الاحترافية في صفوف هذا الفريق عام 2010، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق الترجي التونسي بعدها بعامين.

وأضاف الموقع الجزائري أن مولودية وهران لديه خطة لاستعادة خدمات البلايلي، إذ تدفع إحدى الشركات الراعية نصف راتب اللاعب الجزائري.