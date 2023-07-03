عاجل.. قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر.. غياب 10 لاعبين

يغيب غدا 10 لاعبين عن قائمة نادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، التي ستقام مساء الغد على أرضية استاد القاهرة الدولي.

محمد عواد على رأس المستبعدين من قائمة الزمالك أمام المقاولون العربوقرر أوسوريو استبعاد الثنائي محمود شبانة ومحمد عواد لوجهة نظر فنية، بالإضافة إلى استمرار غياب يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، بعد دخولهما في أزمة مع إدارة القلعة البيضاء، بسبب توقيعهما لنادي بيراميدز، تمهيدًا للانتقال له في الصيف المقبل عقب نهاية عقودهما مع الفريق الأبيض.

فيما أبعدت الإصابة كلا من: محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة، نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي، محمود حمدي الونش وأحمد بلحاج، عن التواجد في قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب.

الإصابة تبعد مصطفى شلبي لنهاية الموسم.. وغياب بلحاج بسبب كوروناويمتد غياب مصطفى شلبي لنهاية الموسم الجاري بسبب إصابته بكسر في وجه القدم، خلال لقاء الزمالك الماضي أمام غزل المحلة، بينما يغيب محمود حمدي الونش لفترة أطول متأثرًا بإصابته بقطع في الرباط الصليبي

ويغيب المغربي أحمد بلحاج، عن لقاء الغد، بسبب عدم انتظامه في مران الزمالك خلال الأيام الماضية؛ نظرًا لإصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع النادي.