عاجل.. اتفاق سري بين الأهلي وبيراميدز بطليها الكرتي وإمام عاشور

شهدت الساعات الماضية، تحركات قوية من جانب إدارة النادي الأهلي، لحسم ملف الصفقات في الموسم الجديد مُبكرًا، وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشفها مصدر داخل القلعة الحمراء، فإن هناك اتفاقا لضم المغربي وليد الكرتي، لاعب بيراميدز، في حين يترك المارد الأحمر صفقة ضم إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي.

الأهلي يترك المساحة لبيراميدز لضم عاشور ويتخلى عن الكرتي

وقال المصدر في تصيحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن هناك تخطيطا أن يتنازل بيراميدز عن خدمات المغربي وليد الكرتي، للانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في المقابل يحصل «السماوي» على إمام عاشور، لاعب ميتيلاند الدنماركي.

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