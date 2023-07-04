ما حكم صلاة المرأة إذا انكشف شعرها خلال الفرض؟.. المفتي يجيب

تتعرض بعض السيدات خلال أداء الصلوات لانكشاف شعرها، ما قد يجعل بعضهن تعيدن الصلاة، وأخريات تستكمل الفرض بشكل طبيعي، ولكن قد لا يعلمن حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها، وهل تعيد الصلاة إذا انكشف عنها خلال أداء الفرض أما لا، وهو ما يجيب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

حكم صلاة المرأة حال كشف شعرها

وقال مفتي الجمهورية، في الفتوى رقم 7477 عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إنّه يجب على المرأة تغطية شَعْر رأسها أثناء الصلاة ولو كانت في مكانٍ لا يراها فيه أحد من الناس.

ماذا تفعل المرأة إذا انكشف شعرها خلال الصلاة؟

واستكمل الدكتور شوقي علام، أنّه ينبغي على المرأة إن كَشفت شعرها في الصلاة أن تعيد صلاتها إن كان وقت الفريضة باقيًا، وإن خرج وقتها فلا تجب عليها الإعادة؛ تقليدًا لمذهب المالكية.

وتابع، أنّه ممَّا هو من العورة ويجب سَتْره في الصلاة وكذا في خارجها عن الأجنبي باتفاق الفقهاء: شَعْر المرأة الذي فوق رأسها، وكذا شَعْر المرأة النازل عن الأذن على ما ذهب إليه المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية في الصحيح، وهذا ما يستفاد من عبارات الفقهاء في حديثهم عن عورة الحرة في الصلاة وغيرها.