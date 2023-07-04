انهيار جزئي في عقار بحي الجمرك بالإسكندرية

تتوالى الانهيارات الجزئية في عقارات حي الجمرك المتهالكة والصادر بحقها قرارات وتراخيص هدم وبعد انهيار جزئي في عقار 2 بحارة دويك بمنطقة بحري، وقع انهيار جديد لبلكون عقار بشارع العناني رقم 43، ولم تحدث أي إصابات لخلوه تمامًا من السكان، ولم يصادف مرور أحد ولا وقوف سيارات أثناء الانهيار الجزئي، بينما منع الحى إقامة طابقًا مخالفًا بالعقار 16 شارع سيدي لالو.

العقار صادر له قرار هدم

وأكدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك في تصريحات لـ«الوطن» أنه فور ورود بلاغ بانهيار جزئي بالعقار رقم 43 بشارع العناني بالحي، انتقلت على الفور وتوجهت بصحبة إدارة المشروعات بالحي إلى مكان الحادث، وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من العقار من الخلف دون إصابات، والعقار خالٍ من السكان، وصادر له قرار هدم رقم 235، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأضافت أنة ليس من إختصاص الأحياء تنفيذ قرارات الإزالة وحين يصدر قرار إزالة لأحد العقارات يتم بعدة إصدار ترخيص هدم ويتم الهدم عن طريق مالك العقار.

بناء مخالف في الطابق الـ20

وأوضحت «خليفة»، أن حي الجمرك يواصل جهوده لإيقاف أي أعمال بناء مخالفة ولا تهاون في هذا الشأن حفاظاً على سلامة المواطنين والعقارات المجاورة للعقار المخالف، موضحة أن الحصول على رخصة بناء من المركز الذكي هي صك الأمان لإثبات أن العقار يتحمل التعلية من عدمة وفور تلقي بلاغًا يفيد بوجود أعمال قواطيع بناء بالعقار 16 شارع سيدي لالو بالدور 20 الجمرك تمهيداً لبناء دور مخالف، انتقلنا للعقار، وتم إزالة البناء المخالف وتحرير المحاضر اللازمة، وتم التشديد على جميع إدارات الحي المختصة بالمرور الدائم بشوارع ومناطق الحى لإيقاف أى أعمال بناء مخالفة فى بدايتها.