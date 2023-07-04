مؤشرات البورصة ترتفع في أولى جلسات التداول بعد إجازة عيد الأضحى

شهدت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء 4-7-2023، أول جلسة تداول، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي وإيجي إيكس 50 وإيجي إيكس 30.

مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» خلال تداولات اليوم بمعدل 0.24%، مسجلًا 17.708 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» نسبة 0.26%، مسجلًا 3.270 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان بمعدل 0.26% لنحو 21.475 نقطة، وارتفع مؤشر البورصة للعائد الكلي بنحو 0.62% ليسجل 7.441 نقطة.

أداء جيد تشهده مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الثانوي للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجى إكس 70» متساوي الأوزان خلال جلسة التداولات بنسبة 0.41% لنحو 3.550 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 0.45%، مسجلًا 5.265 نقطة.