توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رطوبة ونشاط للرياح وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل تفاصيل حالة الطقس، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، كما حذرت من التعرض لأشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية وتكون خفيفة في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 5 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 6 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 7 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.