3 معلومات عن أشهر فاكهة في مطروح.. التين يروى بمياه الأمطار

تتميز محافظة مطروح بزراعة أنواع مميزة من الفاكهة الصيفية والتي تجذب جميع المواطنين من أبناء مطروح وسكانها وجميع زائريها من المصطافين القادمين إليها من مختلف مدن ومحافظات مصر للاستمتاع بالمصيف سنوياً، ومنها التين البرشومي والذي يجري زراعته على مياه الأمطار في صحراء مصر الغربية بنطاق مطروح.

ما لا تعرفه عن التين البرشومي

ويجري زراعة التين في مطروح منذ عشرات السنين وهي من الفاكهة الرئيسية التي تزرع في مختلف المناطق الصحراوية بقرى ومدن مطروح حسب صالح عبداللطيف من مزارعي مطروح، ويتم متابعة أشجار التين داخل الجناين خلال موسم الشتاء، ورشها للحفاظ على الأشجار من الأمراض والحشرات حالة ظهور أي مرض بها والمتابعة مع مديرية الزراعة بمطروح والإدارات الزراعية بالمراكز، ووحدات الدعم الفني بمراكز التنمية المستدامة وتقليم الأشجار.

أماكن زراعة التين في مطروح

وتنتشر زراعة التين في عدة أماكن طبقا لعبدالله ماهر مهندس زراعي بمطروح، لـ«الوطن» في مراكز ومناطق الحمام وساحل العميد والعميد والعلمين، وسيدي عبد الرحمن وتل العيس وغزالة وأولاد علواني، والضبعة، وجميمة وجلالة وفوكه، ورأس الحكمة، وسيدي حنيش، وباغوش، والجراولة وسملا، ومرسى مطروح والنصر، وأبو لهو بحري وقبلي، والشولحي، والمتاني والزغيرات، والنجيلة، وشماس وأبو سطيل والزويدة وسيدي براني وأبو غليلة، والعزيزية والقطراني، وبقبق وأبو زريبة بالسلوم، وخلال أيام ننتظر جمعه من الأراضي في أول بشاير للتين هذا الموسم، حيث يباع بالكيلو أو القفص، والموسم الماضي كان يتراوح سعره من 10 وحتي 15 جنيه الكيلو حسب الحجم والنوع.

معلومات عن تين مطروح

وننشر 3 معلومات عن تين مطروح أو فاكهة الصحراء طبقاً لسلامة العميري مزارع بالنجيلة وهي كالتالي:

- أنواعه البرشومي، والسلطاني، والأول ذو حجم متوسط والثاني جامبو كبير، وطعمة مثل عسل النحل.

- يزرع على مياه الأمطار ولا يتم ريه بالغمر أو بتدخل بشري نهائيا على مدار العام، وهو من أهم مميزات تين مطروح.

- خالي من الكيماوي أو الهرمونات، وهو من المنتجات الزراعية الطبيعية في الصحراء الغربية بمطروح.