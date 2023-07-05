ماذا قالت صحف السعودية عن انتقال البرازيلي فيرمينو إلى النادي الأهلي؟

أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعاقدها رسميا مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، لدعم صفوف فريقها الأول لكرة القدم، ابتداء من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، واهتمت الصحف السعودية بصفقة انتقال فيرمينو لنادي أهلي جدة السعودي.

الرياضية: فيرمينو.. ثاني صفقات الأهلي

البداية مع صحيفة «الرياضية» السعودية التي قالت إن فيرمينو صاحب الـ31 عاما أصبح ثاني صفقات الفريق الغربي من المحترفين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد السنغالي ميندي حارس المرمى قادما من تشيلسي.

وأوضحت صحيفة «الرياضية» أنها نشرت الأسبوع الماضي على حسابها «عاجل الرياضية»، مفاوضات الإدارة الأهلاوية مع اللاعب ووكيل أعماله، والاتفاق على معظم بنود عقد الانتقال، إضافة إلى تجاوز اللاعب الفحوص الطبية.

وتابعت الصحيفة السعودية أن فيرمينو يجيد اللعب في جميع المراكز الهجومية «المهاجم الصريح، المهاجم الثاني، والجناح»، كما يتقن اللعب بالقدمين وكثيرا ما أحرز أهدافا رأسية.

وأشارت «الرياضية»، إلى أنه منذ انضمامه إلى ليفربول في 2015 لعب المهاجم البرازيلي 256 مباراة سجل خلالها 82 هدفًا، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا، موسم 2018-2019، وبطولة الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية 2020، وكأس الاتحاد الإنجليزي 2022، وكأس السوبر الإنجليزي.

فيرمينو: أنا ألعب للفرق الكبيرة والآن مع الأهلي

من جهتها نقلت صحيفة «اليوم» السعودية، عن النجم البرازيلي بصفوف الأهلي، فيرمنيو، ابداء سعادته بالانتقال إلى النادي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال اللاعب البرازيلي، خلال المقطع التقديمي للصفقة: «أنا ألعب للفرق الكبيرة أنا الآن في الأهلي.. أنا فيرمينو للأهلي جينا».

وقالت الصحيفة السعودية، إن البرازيلي عانق مع الريدز عددا كبيرا من الألقاب في مقدمتها لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

ويسعى النادي الأهلي للمزيد من تدعيم الصفوف قبل انطلاق مشواره مجددا في دوري روشن السعودي، بعد العودة له في الموسم الكروي الجديد.

الشرق الأوسط: رسمياً… الأهلي السعودي يعزز هجومه بنجم ليفربول فيرمينو

وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» أعلن النادي الأهلي السعودي، الأربعاء، عن تعاقده رسميا مع المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي بعد اجتيازه للفحص الطبي في دبي.

وأضافت: «جاء تعاقد الأهلي مع فيرمينو نظرا لحاجة الفريق السعودي لمهاجم هداف بعد قرار التخلي عن السوري عمر السومة، والذي قضى فترة مميزة مع النادي في مدة ليست بقصيرة، حيث مثّل الفريق منذ عام 2015 وحتى 2022، وتخللها تحقيق 4 ألقاب مختلفة، كان للاعب أثر واضح في تحقيقها».

وتابتعت: «تعتبر صفقة فيرمينو مهمة، ولها عدة مكاسب للأهلي على الصعيد الإعلامي والفني، حيث يمتلك البرازيلي أكثر من 15 مليون متابع على منصة انستجرام متجاوزاً عدد المتابعين لكل الأندية السعودية على المنصة ذاتها».

مسيرة كروية حافلة للبرازيلي فيرمينو

وبدأ اللاعب البرازيلي فيرمينو مسيرته الكروية 2010 مع نادي فيجويرنسي في الفئات السنية، وتم تصعيده في العام ذاته إلى الفريق الأول، وبعدها انتقل إلى نادي توبينسي في الدوري البرازيلي ومنه إلى هونفاهيم الألماني، موسم 2011- 2012.

وترك فيرمينو، بصمته في ظهوره الأخير مع ليفربول، وسجل هدفا في تعادل مجنون 4-4 أمام ساوثامبتون، الذي هبط للدرجة الثانية، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.