كولر يحسم تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، وميتلاند الدنماركي الحالي، للانتقال لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شوبير: هناك مفاوضات بين الأهلي وإمام عاشور

وقال شوبير، في برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «بالفعل في مفاوضات بين الأهلي وإمام عاشور، والناس اللي بتقول هل اللاعب ممكن يروح الأهلي في الصيف الحالي، أنا بقولهم وليه لا؟».

كولر يحسم انتقال إمام عاشور إلى الأهلي لتعويض رحيل حمدي فتحي

وأكمل نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق: «إدارة الأهلي في الوقت الحالي تنتظر رأي كولر النهائي بشأن التعاقد مع إمام عاشور، ولكن هناك مفاوضات».

ودخل إمام عاشور اهتمامات النادي الأهلي خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد رفضه استكمال تجربة الاحتراف في نادي ميتلاند الدنماركي لعدم تأقلمه.

ويسعى الأهلي لتعويض رحيل حمدي فتحي المنتقل حديثا إلى نادي الوكرة القطري، بالتعاقد مع لاعب وسط لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، وهو ما جعل إمام عاشور خيارا أساسيا أمام الإدارة.