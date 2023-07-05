حالة الطقس غدا.. استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والشعور بالحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والشعور بدرجات الحرارة غدا، وفق بيان حالة الطقس الصادر عن خبراء الهيئة.

ومن المتوقع وفق بيان حالة الطقس غدا، أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأشار خبراء الأرصاد، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

وأضاف خبراء الأرصاد، أنّ طقس الغد سيشهد تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، وتمتد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء، كما تنشط رياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم غدا الخميس كما يلي:

- القاهرة 34 - 24

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 35 - 25

- بنها 34 - 24

- دمنهور 32 - 23

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 32 - 23

- المنصورة 33 - 23

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 33 - 23

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 30 - 22

- الإسماعيلية 35 - 22

- السويس 35 - 23

- العريش 30 - 22

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 35 - 17

- كاترين 33 - 16

- الطور 35 - 25

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 23

- العلمين الجديدة 30 - 23

- مطروح 28 - 22

- السلوم 29 - 23

- سيوة 35 - 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 39 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 37 - 26

- شلاتين 36 - 27

- حلايب 33 - 28

- أبو رماد 36 - 27

- رأس حدربة 33 - 28

- الفيوم 35 - 24

- بني سويف 35 - 24

- المنيا 36 - 25

- أسيوط 37 - 26

- سوهاج 38 - 26

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 28

- الوادي الجديد 40 - 27

- أبو سمبل 40 - 27