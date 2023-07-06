حالة الطقس اليوم 6-7-2023 وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن ضمن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وفق خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية وتمتد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء.

ظواهر جوية متوقعة

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وترتفع نسبة الرطوبة نهارا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس ما يلي:

- القاهرة 34- 24

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 35- 25

- بنها 34- 24

- دمنهور 32- 23

- وادي النطرون 35- 23

- كفر الشيخ 32- 23

- المنصورة 33- 23

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 33 - 23

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 30- 22

- الإسماعيلية 35- 22

- السويس 35- 23

- العريش 30 - 22

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 36- 23

- نخل 35- 17

- كاترين 33 - 16

- الطور 35 - 25

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 23

- العلمين الجديدة 30 - 23

- مطروح 28 - 22

- السلوم 29- 23

- سيوة 35- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 39 - 28

- سفاجا 38- 27

- مرسى علم 37- 26

- شلاتين 36 - 27

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 36- 27

- رأس حدربة 33- 28

- الفيوم 35- 24

- بني سويف 35- 24

- المنيا 36- 25

- أسيوط 37 - 26

- سوهاج 38 - 26

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40- 27

- أسوان 41- 28

- الوادي الجديد 40- 27

- أبو سمبل 40- 27.