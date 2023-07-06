وفاة شخص في انهيار عقار قديم بحي الجمرك بالإسكندرية

أدى انهيار عقار قديم بشارع العفيفي المتفرع من شارع إسماعيل صبري، بمنطقة بحري بحي الجمرك، إلى وفاة شخص من غير سكان العقار تحت الأنقاض، وتبين أنه عامل فريز«جامع بلاستيك» دخل العقار بتروسيكل، الذي يجمع فيه البلاستيك القديم والزجاج والكرتون، وخلال وجودة داخل العقار المتهالك والصادر له قرارمن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، انهار عليه، وتمكنت قوة الدفاع المدني من استخراج الجثة.

وفاة شخص تحت الأنقاض

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تلقت بلاغا بانهيار عقار قديم بشارع العفيفي المتفرع من شارع إسماعيل صبري بمنطقة بحري، انتقلت إلى مكان الحادث على الفور.

وتواجدت قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الجمرك، وجرى استخراح جثة لشخص، ليس من سكان العقار، وجرى التوصل لأنه عامل فريز من نباشين القمامة دخل المنزل بالتروسيكل، الذي يستخدمة فى عمله والمنزل صادر لة قرار من لجنة المنشاءات الآيلة للسقوط، وكان به أعمدة سنادة عبارة عن عروق وقواعد خشبية.

العقار به 2 سكان

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، أن العقار عبارة طابقين أرضي وأول علوي بشارع العفيفي المتفرع من شارع إسماعيل صبري بجوار مسجد كشك، ويسكن في العقار شخصين فقط، ولم يصادف وجودهم بالعقار خلال انهيارة والشخص المتوفى ليس من سكان العقار، وجار العمل على إزالة آثار الانهيار، وفتح الشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى نقل جثة الشخص المتوفى إلى المشرحة بمعرفة قسم شرطة الجمرك، وإبلاغ نيابة الجمرك للتحقيق يذكر أن العقارصادر قرار من لجنة المنشاءات الآيلة للسقوط، وكان به قواعد وعروق خشبية لتهالك العقار.