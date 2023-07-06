مدبولي يتابع موقف المشروعات الخدمية في أسيوط.. ويوجّه بدفع العمل بها

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات في كافة المحافظات، لدفع العمل بها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بأسيوط، حيث أوضح أنّ هناك أكثر من 2700 مشروع يتم تنفيذها حاليا ضمن المبادرة المهمة، في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية وغيرها، بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وعددها 149 قرية بـ7 مراكز.

وأضاف اللواء عصام سعد، أنّه جار تنفيذ 11 محطة لمعالجة الصرف الصحي بمحافظة أسيوط، ومن المقرر بانتهاء تلك المحطات، أن تصل نسبة التغطية بهذه الخدمة لنحو 84% من سكان المحافظة، مؤكداً أنّ ذلك يدعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة.

كما تطرق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إلى موقف تنفيذ عدد من المحاور المرورية الحيوية بالمحافظة، التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة البشر والبضائع، حيث استعرض مؤشرات سير العمل بمشروع إنشاء محور منفلوط العلوي، الذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي بالطريق الزراعي، عابرا نهر النيل، بإجمالي طول يبلغ نحو 41 كم، وكذا مشروع استكمال كوبري منقباد، الذي يعلو خطوط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بطول 1600 متر.