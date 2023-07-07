تطبيق ثريدز ينفي وجود أي موظف من فريق المهندسين كان يعمل في «تويتر»

قال متحدث باسم تطبيق ثريدز، إن لا يوجد لدى التطبيق أي موظف من فريق المهندسين كان يعمل في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، فجر اليوم الجمعة.

تويتر يهدد بمقاضاة ميتا

وفي وقت سابق، هددت «تويتر» بمقاضاة ميتا «فيسبوك سابقا» بسبب ثريدز، واتهم محام «تويتر» أليكس سبيرو، شركة «ميتا» بتوظيف العديد من موظفي «تويتر» السابقين، الذين كانوا يتمتعون بمعرفة أسرار موقع التدوينات القصيرة التجارية وغيرها من المعلومات السرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونقل موقع «سيمافور» عن مقتطفات من رسالة وجهها محامي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أليكس سبيرو، إلى مؤسس «فيسبوك»، مارك زوكربرج، إن «تويتر» تعتزم حماية حقوقها في الملكية الذهنية بقوة، وتطالب شركة «ميتا» باتخاذ خطوات عاجلة للتوقف عن استخدام أسرار موقع التدوينات القصيرة «تويتر» التجارية أو معلومات أخرى سرية جدا.

30 مليون مشترك على ثريدز

وفي وقت سابق، اجتذب تطبيق ثريدز الملقب بـ«قاتل تويتر»، أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.