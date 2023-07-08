رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كيف يمكن تحميل تطبيق Threads؟.. اربطه بإنستجرام

كتب:

رحاب عبدالراضي
04:59 ص | السبت 08 يوليو 2023
كيفية تحميل تطبيق Threads

كيفية تحميل تطبيق Threads

تفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا، مع التطبيق الجديد Threads ويتساءل الكثيرون عن كيفية تحميل التطبيق وخطوات ذلك عبر هواتفهم المحمولة، بعدما أطلقه مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، والذي تم وصفه بأنه منافس تويتر، إذ شهد تسجيل التطبيق تسجيل أكثر من 10 ملايين شخص في أولى ساعات إطلاقه.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية تحميل تطبيق Threads  التطبيق متاح على متجرى بلاى ستورو آب ستور.

كيفية تحميل تطبيق Threads

ويمكن تحميل تطبيق Threads من خلال متجر جوجل بلاي، من خلال فتح متجر التطبيقات، وكتابة كلمة Threads في مربع البحث، ثم الضغط عليه لتحميله.

وبعد تنزيل التطبيق يتم تسجيل حساب على تطبيق Threads

يمكن للمستخدمين إنشاء حساب في Threads باستخدام نفس بيانات حساب الانستجرام.

وفي حال كان الشخص لا يمتلك حسابًا على «إنستجرام» فيتعين عليه أولًا تحميله على هاتفه، ومن ثم إنشاء حساب ليتم ربطه مع threads.

وعند الانتهاء من تسجيل الدخول يمكن للشخص البدء في إرسال رسائل إلى أصدقائك الأقرباء.

ويمكن تحميل التطبيق من خلال الضغط هنا.

اقرأ المزيد:

حاجات لازم تاخد بالك منها أثناء استخدام تطبيق Threads.. مختلف عن تويتر

عقبة تواجه مستخدمي تطبيق Threads.. «مش هتعرف تسيبه»

أطلقه مارك زوكربيرج.. طريقة توثيق حسابك على تطبيق threads الجديد

عطل يضرب منصات شركة «ميتا» بعد ساعات من إطلاق تطبيق threads
بقلم رحاب عبدالراضي