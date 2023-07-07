«التخطيط»: الانتهاء من 312 مشروعا تنمويا بأسيوط بتكلفة 5.2 مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير «مُتابعة المواطن» في محافظة أسيوط، الذي يتضمن حصرا للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (2021-2022)، وفقا لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

تفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من «خطة المواطن» إلى «مُتابعة المواطن»، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقا مع رؤية مصر 2030.

وأضافت أن تقارير «متابعة المواطن» تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وتفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وتفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 312 مشروعاً تنموياً في 7 قطاعات (التنمية المحلية، التعليم، الاسكان، الري، الكهرباء، الشباب والرياضة، النقل) بتكلفة استثمارية كلية 5.2 مليار جنيه بمحافظة أسيوط خلال العام المالي (2022/21).

6 مشروعات في قطاع الموارد المائية والري

وقال دكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات في قطاع الموارد المائية والري، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة أبو تيج بزمام 1030 فدانا، وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني «القضاء على الجوع»، مضيفا أنه فيما يخص الهدف الرابع «التعليم الجيد» تم تنفيذ 75 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 1207 فصلا.

واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالهدف السادس «المياه النظيفة»، تم تنفيذ 6 مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب، وتوصيل الصرف الصحي لـ5 قرى بإجمالي مستفيدين حوالي 50 ألف مواطن، وبالنسبة للهدف السابع «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة»، تم تنفيذ خط «أسيوط- نجع حمادي» (الجهد الفائق) بطول 6 كم، والانتهاء من 17 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والانارة)، علاوة على توريد وتركيب 300 عامود إنارة بمشتملاتها، 907 كشاف ليد، 28 ألف معدة إنارة.

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة»، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء حوالي 4400 وحدة سكنية ضمـن مشـروعي الإسكان الاجتماعي وسكن مصر، 40 مشروعا ضمن برنامج الأمن والإطفاء والمرور نتج عنهـا تطوير 3 نقاط إطفاء (قريتي مـوشـا وشطب بمركز أسيوط، قرية باقـور بمركـز أبو تيج)، وتوفيـر معدات وسيارات لـ14 وحدة إطفاء، 58 مشروعا ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحـدات المحلية (منهـا استكمال مبنى الوحدة المحلية الجديـد لحي غرب أسيوط، وتطوير الوحـدة المحلية بالعقـال القبلي بمركز البداري)، إلى جانب الانتهـاء مـن 31 مشروعا لرصـف وتطويـر الطـرق المحليـة نتج عنهـا رصـف وتطويـر طـرق بطـول 74 كم، وتنفيذ 9 مشروعات لإنشاء الكباري والأنفاق، منها كوبري منقباد أعلى ترعة الإبراهيمية وكوبري بنى يحيى بالقوصية، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريـق الصعيـد الصحراوي الغربي (المسافة مـن المنيـا حتى ديروط) بطول 52 كم، وإنشاء 35 ملعبا في 10 مراكز، وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر «الاستهلاك والإنتاج المسؤولان» تم تأهيل وتبطين ترع بأطوال 52كم، وبالنسبة للهدف الثالث عشر «العمل المناخي» تم الانتهاء من 51 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، تطوير وتجميل ميدان المحطة بالغنايم، إلى جانب توريد 150 معدة نظافة.

المشروع القومي لتطوير الريف المصري

وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في محافظة أسيوط؛ أشار التقرير إلى الانتهاء خلال العام (21/2022)، من تنفيذ 2 وحدة اجتماعية، و4 مجمعات خدمات زراعية، و8 وحدات صحية، وصيانة 107 مدارس، و3 محطات مياه شرب، وتأهيل وتبطين 11 ترعة، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية لنحو 15 قرية، والغاز الطبيعي لنحو 18 قرية.