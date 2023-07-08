تنفيذ مشروعات قومية في المحلة.. طريق دائري وكورنيش وتطوير مصانع الغزل

على قدم وساق، تقوم أجهزة مدينة المحلة الكبرى بتنفيذ عدد من المشروعات، منها إنشاء أول كورنيش بالمدينة، ورصف عدد من الشوارع، وتحسين المنظر الجمالي والحضاري، وذلك بالتواكب مع أعمال تطوير تشهدها شركة مصر للغزل والنسيج، من خلال إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم، وتطوير عدد من المصانع ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.

رصف طرق وتطوير ميادين

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن مدينة المحلة الكبرى، لها مكانة خاصة، حيث تحوي عددا من مصانع الغزل والنسيج.

وأضاف المحافظ لـ«الوطن»، أن مدينة المحلة الكبرى تشهد عملية تطوير في مختلف القطاعات سواء على مستوى المشروعات القومية أو المحلية، ومنها خطة الرصف التي تمت وتتم حاليا بحي أول وثان المحلة، إلى جانب مشروعات التطوير ومنها مشروع تطوير ميدان الشون والذي يتم حاليا ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة.

وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات، مثل إنشاء مبنى مركز المحلة الجديد، ويتكون من دور أرضي و5 أدوار على مساحة 2842 مترا، ومصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، حيث يضم مكتبا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطور، ومجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

أول كورنيش في المحلة

وأوضح المحافظ، أنه يجرى تنفيذ أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى، والذي يتم إنشاؤه على 3 مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، والثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق «محلة أبو علي- سمنود».

ومن المشروعات القومية المستقبلية، إنشاء طريق دائري حول مدينة المحلة لخدمة مصانع الغزل وتخفيف الاختناقات المرورية والذي سيصل طوله إلى 12 كم لخدمة مصانع الغزل والنسيج الجديدة، وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة، وأيضا مشروع إنشاء المحلة الجديدة والذي سيقام على أرض المستعمرة بالإضافة إلى كورنيش المحلة، وهو أول كورنيش داخل المدينة العمالية.

تطوير شركة غزل المحلة

وقال «رحمي»، إنه يجرى تنفيذ أعمال تطوير بشركة مصر لـ الغزل والنسيج، ضمن خطة الدولة لتطوير هذا القطاع بمدينة المحلة الكبرى وإعادتها مرة أخرى إلى سابق عهدها كقلعة من قلاع الصناعة المصرية الكبرى، حيث يتم إنشاء مصنع غزل 1 على مساحة 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يومياً، وبتكلفة تقديرية 780 مليون جنيه، ويعد أكبر مصنع غزل بالعالم، و كذلك تطوير مصانع 6، وأيضا مصنع 4 والمقرر افتتاحه قريبا.