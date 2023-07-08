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مصر تهنئ رئيس سيراليون بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية

كتب:

محمد أبو عمرة
03:29 م | السبت 08 يوليو 2023
جوليوس مادا بيو

جوليوس مادا بيو

قال السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ مصر تابعت بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة، التي أسفرت عن فوز الرئيس جوليوس مادا بيو بفترة رئاسية ثانية، إذ تتقدم مصر بالتهنئة له على إعادة انتخابه رئيساً لدولة سيراليون، في أعقاب عملية انتخابية عكست مدى الوعي الذي يتحلى به الشعب السيراليوني الشقيق، وتؤكّد مساندتها لسيادته في استمرار العمل على تحقيق تطلعات وآمال الشعب السيراليوني.

وتابع: في ضوء عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وسيراليون، فإننا نتطلع في هذا الصدد للتنسيق خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لبلدينا، لدفع مسار العلاقات الثنائية قدماً في مختلف المجالات، ونتقدم للرئيس جوليوس مادا بيو بخالص التمنيات بالنجاح والتوفيق، وللشعب السيراليوني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.