ما الفئات المستحقة لمد عقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر؟

يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير بين المواطنين، خاصة سكان العقارات ومؤجري المحال التجارية بنظام العقود القديمة ويُثار ما بين حين وآخر نزاعات قضائية بين طرفي الأزمة (المؤجر- المستأجر) ومن بين النقاط التي دار حولها الجدل الفئات المستحقة لمد العقد.

قانون الإيجار القديم حدد 5 فئات لها أحقية مد العقد

وتسرد «الوطن» خلال التقرير الآتي، الفئات المستحقة لمد العقد بقانون الإيجار القديم حيث قال علي محمود الشطوري المحامي، إن القانون حدد 5 فئات لها أحقية مد عقد الإيجار القديم.

وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، الخمس فئات التي لها أحقية مد العقد بقانون الإيجار القديم هي:

1- الزوجة:

تعتبر الزوجة هي واحدة ضمن 5 فئات يحق لهم استمرار العقد في قانون الإيجار القديم، ففي حال وفاة زوجها، فلها أن تستكمل مدة العقد، دون أن يحق لصاحب العقار أن يخرجها منه بأي حال من الأحوال.

2- الأبناء الشرعيون:

أما الفئة الثانية فهم الأبناء الشرعيون لصاحب عقد الإيجار، أما الأبناء بالتبني، فلا يمتد عقد الإيجار القديم لهم، سواء كان هؤلاء الأبناء ذكورا أم إناثا.

3- والد المستأجر

الفئة الثالثة هي والد المستأجر ووالدته، حيث يحق لهما استكمال عقد الإيجار القديم، ولكن بشرط وحيد، وذلك في حال البقاء مع ابنهم المستأجر في الوحدة محل النزاع قبل وقوع حالة الوفاة، ففي هذه الحالة يحق لهم استكمال عقد الإيجار.

4- والدة المستأجر

ويسري على والدة صاحب عقد الإيجار القديم ما يسري على والده، حيث يحق لها هي الأخرى أن تستكمل عقد الإيجار في حال وفاة نجلها، ولكن شريطة أن تكون مقيمة معه في نفس الوحدة قبل وفاته.

5- الحفيد:

الحفيد هو أيضا من الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم، ولكن بشروط، أولها أن تكون وفاة والده أو والدته قبل تعديل القانون الذي صدر في عام 2002، وأن يكون ابن المستأجر قد حصل على الشقة بعد توافر الشروط التي يحددها القانون وقبل عام 2002