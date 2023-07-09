الحجر الصحي بمطار القاهرة: جميع الحجاج العائدين إلى مصر حالتهم طبيعية

أكدت الدكتورة أمانى الإمام مدير إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، أن جميع الحجاج المصريين العائدين لأرض الوطن، حالتهم طبيعية، ولا يوجد أي شيء وبائي أو اشتباه بإصابات كورونا.

الإمام: هناك أطباء سافروا على 90% من الطائرات

وقالت «الإمام» خلال مداخلة زوم، ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc، إن هناك أطباء سافروا على 90% من الطائرات التى اتجهت لموسم الحج، لفحص الحالة الصحية العامة للحجاج عند دخول الطائرة، وإعطائهم كروت المراقبة الصحية.

لم نرصد أى حالة عائدة من الحج مصابة بكورونا

وذكرت أن أي حالة طارئة أثناء الرحلة يتم التعامل معها، والحمد لله جميع الحالات التى وصلت حتى آخر رحلة وصلت الساعة العاشرة كلها حالات طبيعية وعادية. وتابعت : «لم نرصد أى حالة عائدة من الحج مصابة بكورونا، ولم يوجد أى شيء وبائى، ولا حتى اشتباه كورونا وكلها إنفلونزا عادية، حتى الحالات المرضية عادية».