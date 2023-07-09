عاجل.. زلزال يضرب تايوان قوته 5.6 درجة

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لتايوان، مساء أمس السبت، بعمق 6 كيلومترات، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء زلزال تايوان.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، تفاصيل الزلزال، وقال إن بؤرة زلزال تايوان، وقعت على مسافة 77 كيلومترًا شرق مدينة هنجتشون، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

ووقعت بؤرة زلزال تايوان عند خط عرض 22.03 درجة شمالا وخط طول 121.49 درجة شرقا.

تعديل قوة زلزال تايوان إلى 5.1 درجة

وفي وقت لاحق، عدل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قوة زلزال تايوان إلى 5.1 درجة على مقايس ريختر، بعمق 10 كيلومترات.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة زلزال تايوان، وقعت على مسافة 157 كيلومترات بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة كاوهسيونج جنوب تايوان.

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب مقاطعة هوالين

وفي 12 فبراير الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة هوالين بتايوان، دون وقوع إصابات او أضرار.

وفي 15 ديسسمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة الساحل الشرقي لتايوان، فيما شعر بالهزة سكان عاصمة الجزيرة «تايبيه»، وقال معهد «الأرصاد الجوية»، في ذلك التوقيت، بؤرة الزلزال وقعت على مسافة حوالي 30 كيلومتر قبالة سواحل مقاطعة هالين، بعمق عمق 6 كيلومترات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كما شهدت تايوان، في سبتمبر2022، زلزالا بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب الساحل الشرقي للجزيرة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وسقوط عدد من المباني.