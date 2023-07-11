توريد 137 ألف طن قمح لشون وصوامع أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى توريد 137 ألفًا و322 طنًا من محصول القمح المحلي حتى اليوم بجميع المواقع التخزينية المنتشرة بنطاق المحافظة، وذلك التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لأعمال توريد المحصول.

وشدد «سعد»، على المتابعة اليومية لأعمال توريد القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للصوامع والشون والمطاحن، أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن، مؤكدًا التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة.

توفير مخزون استراتيجي

وأكد محافظ أسيوط، استمرار استلام الأقماح بـ28 شونة وصومعة وهنجرًا ومركز تجميع حتى يوم 30 أغسطس 2023، أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تشكيل غرفة إدارة الأزمات

كان اللواء عصام سعد قد قرر، في وقت سابق، تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة«www.shakwa.eg».