إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضي أملاك ري وزراعية بمركز البداري خلال يوم واحد.

إزالة 4 حالات تعد على أرض ملك الري

وأشار محافظ أسيوط، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز البداري بالتنسيق مع مديرية الأمن، تمكنت من إزالة 4 حالات تعد على أرض ملك الري بمساحة 75 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى حالتي تعدٍ لمبانٍ على أرض زراعية بمساحة 350 مترًا مربعًا، وذلك خلال حملة مكبرة بمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات

وشدد «سعد»، على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية أو مخالفات البناء، موجهًا مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.